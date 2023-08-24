Итоги лета: самые интернет-активные туристы отдыхали на Павловском водохранилище

Рекордсменами по числу выложенных в Сеть фото и видео стали отдыхающие на крупнейшем водохранилище республики. Также в топ-3 по объемам использованного интернет-трафика вошли любители выездов на Банное и Нугуш. Рейтинг на основе обезличенных данных абонентов за летние месяцы представили специалисты МегаФона.

Как показывает big data оператора, гости туристических баз на Павловском водохранилище прокачивали за одну поездку в среднем 530 Мбайт данных. Такого объема хватает на сотни «сторис», выложенных в соцсети. На Банное и Нугуш пришлось 400 и 350 Мбайт соответственно. Для сравнения средняя цифра для водоемов Башкирии составила 290 Мбайт.

Основной объем трафика в местах пляжного отдыха и рыбалки приходился на жителей республики. Однако гости из других регионов здесь тоже не редкость: в этом году к крупным озерам чаще всех приезжали жители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, ХМАО и москвичи. При этом наиболее охотно делились видами Башкирии онлайн туристы из Свердловской области, Приморского края и Карачаево-Черкессии – на каждого из них пришлось в среднем 340 Мбайт трафика.

Видя востребованность природного туризма, инженеры МегаФона улучшили покрытие в прибрежных зонах озер Кандрыкуль, Нугуш и Павловского водохранилища. Так как здесь также находятся населенные пункты и базы отдыха, связисты применили диапазон LTE-1800 МГц. Он обеспечивает широкую зону распространения сигнала и хорошее проникновение внутрь помещений. После проведенных работ средняя скорость передачи данных составила около 15 Мбит/с.

«Летом на озерах республики отдыхают десятки тысяч наших абонентов. Строительство и модернизация базовых станций позволяет предоставить им необходимое качество связи даже в высокий сезон», — прокомментировал технический руководитель МегаФона в Башкирии Алексей Ногин.