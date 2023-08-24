Пьяный охранник из Оренбургской области до смерти избил коллегу в Уфе

Подсудимый и потерпевший работали вместе охранниками Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе суд вынес приговор обвиняемому в убийстве коллеги 54-летнему жителю Оренбургской области. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Следствием было установлено, что минувшей зимой подсудимый и 61-летний потерпевший работали охранниками в строящемся Уфимском логистическом почтовом центре на Оренбургском тракте. 27 февраля во время небольшого застолья с алкоголем мужчины поссорились. Конфликт перерос в драку, подсудимый избил коллегу, а потом предложил выйти на улицу, где стал избивать пожилого мужчину металлическими прутьями.

– После этого злоумышленник переместил потерпевшего в его комнату, не приняв меры к оказанию ему помощи либо вызову медицинских работников. На объект дважды приезжал проверяющий, однако, подсудимый оба раза сообщал ему, что второй охранник спит, – рассказали в СК.

Спустя два дня подсудимый обратил внимание, что его коллега не подает каких-либо признаков жизни и попросил охранников из соседнего здания вызвать скорую. Скрываться от правосудия он не стал и во всем сознался. Он пояснил, что поводом для жестокого избиения были оскорбления в адрес злоумышленника и его мамы.

Суд приговорил жителя Оренбургской области к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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