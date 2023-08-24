Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался в возрасте 88 лет в начале этого года Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе утвердили проект памятника первому президент Башкирии Муртазе Рахимову. Результат государственной экспертизы были опубликованы официальном портале республики для общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Мемориал соорудит компания «Альбит». Он появится в парке имени Ленина перед зданием Курултая Башкирии между двух фонтанов. Это будет выполненный в виде каскада гранитных террас круглый мемориал, в центре которого расположится бронзовая ростовая скульптура Муртазы Рахимова высотой 3,9 метра. За спиной у экс-президента будет карта Башкирии и текст принятой им первой статьи Конституции республики на башкирском и русском языках.

Напомним, первого президента Башкирии Муртазы Рахимова не стало 11 января нынешнего года. Ему было 88 лет.

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