В Иглино пьяный глава фермерского хозяйства избил подростка

Злоумышленник после того, как получил административное наказание за побои, вновь полез в драку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии Иглинский межрайонный суд вынес приговор руководителю крестьянского фермерского хозяйства, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что в июне минувшего года мужчина, будучи пьяным и полагая, что 15-летний мальчик повредил его имущество, избил юношу. Подросток получил серьезные травмы. В октябре злоумышленника за нанесение побоев подвергли административному наказанию, и после подсудимый ударил парня рукой по лицу, а потом в ходе ссоры ударил в грудь и его сестру.

Мужчина свою вину не признал. Суд назначил ему два года ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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