В Уфе девятилетний мальчик попал под колеса иномарки на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 23 августа, в Ленинском районе Уфы в ДТП пострадал девятилетний мальчик. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской ГИБДД.

Авария случилась на улице Ахметова. 51-летний водитель за рулем Hyundai i20 наехал на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора. В результате случившегося мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП было начато административное расследование.

ГИБДД Уфы напомнила пешеходам о необходимости переходить дорогу по пешеходным переходам, только предварительно убедившись в безопасности.

– Также пешеходам рекомендуется иметь световозвращающие элементы на одежде, что сделает их заметными на дороге и даст возможность водителям заблаговременно заметить пешеходов на проезжей части и предпринять меры, исключающие аварийные ситуации, – заявила дорожная полиция.

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