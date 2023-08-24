В Башкирии появились новые пятирублевые купюры. Об этом рассказал замуправляющего региональным отделением Банка России Егор Михтанюк.

Выпуск банкнот был возобновлен в минувшем году. Внешне они не отличаются от купюр версии 1998 года. Однако теперь их покрывают защитным лаком, который увеличивает срок их службы примерно на 30%

В двухтысячных годах Банк России заменил быстроизнашивающиеся пятитирублевые купюры на более долговечные монеты. Однако сейчас, по словам Егора Михтанюка, печать стала выгоднее, чем чеканка монет.

– При этом речь о замене пятирублевых монет банкнотами не идет: и те, и другие будут находиться в обращении на равных, – заверил замуправляющего Нацбанка Башкирии.

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