Возле Монумента Дружбы в Уфе в ДТП с Datsun пострадал водитель ВАЗ 21099

По факту аварии начато разбирательство Фото: ГИБДД Уфы

Вчера утром, 23 августа, в Кировском районе Уфы в ДТП пострадал мужчина. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив Монумента Дружбы. 30-летний водитель ВАЗ 21099 допустил столкновение с автомобилем Datsun. В результате случившегося мужчина получил травмы, он обратился в травмпункт, после оказания медицинской помощи был отпущен.

По факту аварии было начато разбирательство.

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