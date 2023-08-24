В Башкирии экс-глава дома культуры начисляла подчиненным матпомощь и присваивала себе

Результатом преступных действий злоумышленницы стал ущерб на сумму почти 60 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии бывшая руководительница Межпоселенческого дома культуры начисляла подчиненным материальную помощь и присваивала ее себе. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

Было установлено, что глава учреждения с 2015 по 2016 года незаконно начисляла сотрудникам выплаты, а затем работники по требованию женщины отдавали деньги ей, которыми она впоследствии распоряжалась по своему усмотрению. Результатом преступных действий злоумышленницы стал ущерб на сумму почти 60 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог». Кушнаренковский районный суд взыскал указанный ущерб, и в результате деньги были возвращены в местный бюджет.

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