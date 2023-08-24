В Уфе началось строительство оптово-распределительного центра за семь млрд рублей

Фото: vk.com/agnazarov

Вчера, 23 августа, в Уфе началось строительство оптово-распределительного центра. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам главы регионального правительства, в рамках реализации проекта будет создано более 110 тысяч квадратных метров складских помещений и 25 дополнительных рабочих мест. В строительство инвестировано семь миллиардов рублей.

Новый оптово-распределительный центр, как считает Андрей Назаров, даст дополнительные возможности в создании продовольственной безопасности Башкирии.

– Такие площадки необходимы сегодня как крупным сетям, так и для нашего малого и среднего бизнеса, – заявил премьер-министр республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.