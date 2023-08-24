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НовостиОбщество24 августа 2023 4:16

В Уфе началось строительство оптово-распределительного центра за семь млрд рублей

Объект будет представлять собой более 110 тысяч квадратных метров складских помещений
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/agnazarov

Фото: vk.com/agnazarov

Вчера, 23 августа, в Уфе началось строительство оптово-распределительного центра. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам главы регионального правительства, в рамках реализации проекта будет создано более 110 тысяч квадратных метров складских помещений и 25 дополнительных рабочих мест. В строительство инвестировано семь миллиардов рублей.

Новый оптово-распределительный центр, как считает Андрей Назаров, даст дополнительные возможности в создании продовольственной безопасности Башкирии.

– Такие площадки необходимы сегодня как крупным сетям, так и для нашего малого и среднего бизнеса, – заявил премьер-министр республики.

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