В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным Закиром Искужиным

Фото: vk.com/borismelkoedov

Вчера, 23 августа, в Зилаирском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции рядовым Закиром Искужиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Борис Мелкоедов.

Закир Зуфарович долгое время прожил в Хайбуллинском районе республики, однако его детство и школьные годы прошли в деревне Япарсаз, здесь родные военнослужащего и решили проводить его в последний путь. Искужин был посмертно награжден Орденом Мужества.

– Светлая память о Закире будет храниться в наших сердцах, и мы будем делать все для того, чтобы родственники чувствовали нашу поддержку, нашу заботу, – написал в своей публикации глава администрации Зилаирского района.

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