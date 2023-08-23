Уфимский дом, где жил великий русский певец Шаляпин, взят под госохрану

Специалисты детально изучили памятник архитектуры, выявили особенности планировки и конструкций, композиционное решение здания и вид его фасадов

В Уфе дом на Гоголя, в котором жил Федор Шаляпин, взят под государственную охрану. Об этом сообщает Башкультнаследие.

Как уточнили в управлении, здание особенно своей планировкой, конструкцией, композиционным решением дома и видом его фасадов. Эксперты пояснили, что предметом охраны также являются местоположение здания, объемно-пространственное решение объекта и декоративное убранство.

Факт того, что великий русский певец жил в этом доме, подтвердили республиканские краеведы.

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