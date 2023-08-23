В Башкирии пьяный мужчина угнал «Жигули» для поездки в лес за банными вениками

Сотрудники полиции Белебеевского района задержали угонщика «Жигулей». Фото: МВД по Башкирии

Житель Белебеевского района попался на угоне. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

По информации ведомства, в полицию обратился 63-летний пенсионер, который сообщил, что его «Жигули» угнали. По словам мужчины, он приехал домой с работы и припарковал авто у гаража, оставив ключи в замке зажигания. Через некоторое время мужчина с женой вышел на улицу, чтобы поехать в Белебей, но машины у гаража не было.

Сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль в 300 метрах. За рулем был пьяный 40-летний местный житель.

- Сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 40-летний житель деревни Алексеевка. Задержанный дал признательные показания и рассказал, что хотел съездить в лес за вениками, но по пути следования «Жигули» заглохли, - добавили в МВД.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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