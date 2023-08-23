В Уфе загорелась многоэтажка: погиб один человек, есть пострадавший

В Башкирии в результате пожара погиб уфимец и еще один мужчина пострадал
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Уфе на улице Губайдуллина загорелся жилой дом. В огне погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.
По информации ведомства, пожар вспыхнул на восьмом этаже. Из горящей квартиры был спасен один человек, за жизнь которого сейчас борются врачи, еще один умер.
- Открытое горение локализовано. Проводится эвакуация жильцов дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС РФ, - заявили в министерстве.
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