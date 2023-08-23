Автомобилисты Башкирии чаще всего среди российских регионов попадают в ДТП

Цифры основаны на статистике обращений застрахованных клиентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирии вошла в рейтинг регионов, где автомобилисты чаще всего попадают в аварии. Республика находится в середине топа. Первую строчку с показателем 28,74% занимает Москва. На втором месте по количеству ДТП находится Подмосковье (13,04%), а тройку замыкает Санкт-Петербург (5,62%).

В Башкирии происходит 1,05% от всех ДТП. Такой же показатель и в Иркутской области. В столице Татарстана Казани зарегистрировано 1,85% аварий.

Меньше всего происшествий произошло в Амурской, Оренбургской и Ульяновской областях, Карелии и Алтае - чуть более 0,02%, передает страховая компания «Согласие».

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