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НовостиОбщество23 августа 2023 14:30

В Башкирии медработникам назначат соцвыплаты в 18,5 тысяч рублей

Медработники Башкирии с высшим немедицинским образованием будут получать соцвыплаты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Медработники в Башкирии и России будут получать специальные социальные выплаты

Медработники в Башкирии и России будут получать специальные социальные выплаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии медицинским работникам назначат специальные социальные выплаты, размер которых достигает 18,5 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как уточнили в республиканском профсоюзе работников здравоохранения, на выплаты могут рассчитывать специалисты с высшим (немедицинским) образованием в центральных районных, районных и участковых больницах, которые проводят прижизненные гистологические и цитологические исследования.

Также уточняется, что данная категория работников будет получать доплату в 14,5 тысяч рублей. Они продлятся до конца текущего года.

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