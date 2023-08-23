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НовостиОбщество23 августа 2023 12:29

14 жителей Башкирии отравились лесными грибами

В Башкирии с начала 2023 года 14 человек отравились грибами
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В прошлом году за аналогичный период был зарегистрирован 31 случай

В прошлом году за аналогичный период был зарегистрирован 31 случай

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии озвучено число пострадавших от отравления лесными грибами. Как сообщили в республиканском Роспотребнадзоре, с начала 2023 года в регионе отмечено 14 фактов интоксикации после употребления в пищу грибов.

Для сравнения, в этом году показатель заболевших в два раза меньше, чем в прошлом. За аналогичный период 2022 года было зарегистрирован 31 случай отравления лесными грибами.

Ранее стало известно, что в Салаватском районе пять пенсионеров попали в реанимацию после ужина с грибами. На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильно, двое пострадавших были переведены в отделение.

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