В Уфе Шакшинский мост намерены сдать до официального срока

В настоящее время на мосту ведутся подготовительные работы. Фото: мэрия Уфы

В Уфе ведутся подготовительные работы к масштабному ремонту Шакшинского моста. Реконструкцию власти города намерены завершить досрочно. Такое заявление сделал мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

- Планируем приступить к демонтажу балок пролетных строений в пролете 2-3. Все настроены завершить работы раньше обозначенных сроков, - написал в своем ТГ-канале сити-менеджер.

На сегодняшний день, по словам Мавлиева, обустроены подъездные пути к паромной переправе и выделена дополнительная полоса движения на выезд из Уфы.

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