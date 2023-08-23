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НовостиОбщество23 августа 2023 11:29

В Уфе Шакшинский мост намерены сдать до официального срока

Шакшинский мост в Уфе планируется отремонтировать раньше срока
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В настоящее время на мосту ведутся подготовительные работы. Фото: мэрия Уфы

В настоящее время на мосту ведутся подготовительные работы. Фото: мэрия Уфы

В Уфе ведутся подготовительные работы к масштабному ремонту Шакшинского моста. Реконструкцию власти города намерены завершить досрочно. Такое заявление сделал мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

- Планируем приступить к демонтажу балок пролетных строений в пролете 2-3. Все настроены завершить работы раньше обозначенных сроков, - написал в своем ТГ-канале сити-менеджер.

На сегодняшний день, по словам Мавлиева, обустроены подъездные пути к паромной переправе и выделена дополнительная полоса движения на выезд из Уфы.

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