Месяц не дожил до дня рождения: в зоне СВО погиб 30-летний мобилизованный из Башкирии

За мужество, отвагу и самоотверженность Указом Президента Российской Федерации Денис Аглиуллин награжден Орденом Мужества посмертно. Фото со страницы Руслана Гилязетдинова

В Учалиснком районе Башкирии простились с 30-летним уроженцем Уфы Денисом Аглиуллиным, погибшим в зоне СВО в августе этого года. О гибели бойца сообщил глава районной администрации Руслан Гилязетдинов.

- Сегодня мы простились с нашим земляком, рядовым запаса Аглиуллиным Денисом Талибовичем, геройски погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Приношу искренние соболезнования родным и близким, - написал глава.

Известно, что молодого человека призвали прошлой осенью в рамках частичной мобилизации. Во время службы Денис Аглиуллин проявил мужество, отвагу и самоотверженность, за что был награжден Орденом Мужества посмертно.

Погибший родился в Уфе 8 сентября 1992 года. С 2011 по 2012 он служил в рядах российской армии, с сентября 2022 - в зоне СВО.

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