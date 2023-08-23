В уфимской «Зеленой роще» под колеса трактора попала женщина

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 23 августа, в Кировском районе Уфы под колеса трактора попала женщина. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Авария случилась на улице Степана Кувыкина. Согласно предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем трактора наехал на женщину, которая переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате произошедшего женщина, личность которой устанавливается, получила травмы, прибывшая скорая помощь доставила ее в больницу.

По факту происшествия было начато разбирательство.

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