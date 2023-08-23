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НовостиОбщество23 августа 2023 9:45

В Башкирии 24 августа ожидаются дожди и заморозки до -2°

Также синоптики прогнозируют образование тумана
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 24 августа, в Башкирии ожидаются дожди и заморозки. Это следует из прогноза, опубликованного республиканским отделением МЧС.

Грядущей ночью обойдется без существенных осадков, а вот днем в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет слабый неустойчивый ветер, днем – северо-западный до пяти-десяти метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит +3,+8°, на севере Башкирии прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°, днем – +16,+21°.

На автодорогах ночью и утром местами, по данным метеорологов, образуется туман, видимость из-за него составит 500 и менее метров.

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