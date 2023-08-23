В Башкирии за 25 млрд рублей построят крупнейший в республике агропарк

Объект появится в селе Подымалово Фото: vk.com/radiyhabirov

В Уфимском районе Башкирии построят крупнейший в республике агропарк «Таврос Агропарк». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

Сегодня, 23 августа, в селе Подымалово заложили первый камень в строительство объекта. На месте, где в настоящее время лишь пустырь, появится центр для аграрных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, большой оптовый продовольственный рынок. Здесь, как утверждает Хабиров, можно будет приобрести продукты и сырье по доступным ценам, а также просто прогуляться с близкими и приятно провести время.

Стоимость реализации проекта составляет 25 миллиардов рублей. Здесь появится полторы тысячи рабочих мест.

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