Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ликвидацию кур с птичьим гриппом в Уфе завершат к концу недели. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета Башкирии по ветеринарии.

В ликвидации очага заболевания задействовано порядка 500 человек, в их чилес около 200 сотрудников госветслужбы.

– Служба располагает необходимой техникой и оборудованием для купирования очага в короткие сроки, – заверили специалисты.

Напомним, 9 августа на птицефабрике в селе Авдон Уфимского района Башкирии были обнаружены зараженные птичьем гриппом куры.

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