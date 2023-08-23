В Чишмах за кражу оружия и боеприпасов осудили жителя Хабаровского края

Также органы правопорядка привлекли к ответственности и владелицу пистолета Фото: Рустем АХУНОВ

Чишминский районный суд вынес приговор жителю Хабаровского края по уголовному делу о хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что в минувшем январе ранее неоднократно судимый мужчина, будучи в гостях у своей знакомой в селе Чишмы, выкрал из сейфа пистолет и патроны к нему. После этого он на такси уехал в Уфу, где его задержала полиция, которая прибыла на вызов граждан о выстрелах в воздух.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему три года и два месяца колонии строгого режима. Владельца пистолет привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.