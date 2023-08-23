Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 августа 2023 8:40

В Чишмах за кражу оружия и боеприпасов осудили жителя Хабаровского края

В Башкирии житель Хабаровского края украл пистолет и устроил пальбу
Захар ЯКОВЛЕВ
Также органы правопорядка привлекли к ответственности и владелицу пистолета

Также органы правопорядка привлекли к ответственности и владелицу пистолета

Фото: Рустем АХУНОВ

Чишминский районный суд вынес приговор жителю Хабаровского края по уголовному делу о хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что в минувшем январе ранее неоднократно судимый мужчина, будучи в гостях у своей знакомой в селе Чишмы, выкрал из сейфа пистолет и патроны к нему. После этого он на такси уехал в Уфу, где его задержала полиция, которая прибыла на вызов граждан о выстрелах в воздух.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему три года и два месяца колонии строгого режима. Владельца пистолет привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.