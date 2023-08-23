Туристы за полгода потратили в Башкирии 6,6 млрд рублей

Фото: Андрей КУЗЬМИН

За шесть месяцев 2023 года туристам в Башкирии было оказано платных услуг на 6,6 миллиардов рублей, что на 15,6% больше, чем в аналогичный период в 2022-ом. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Как утверждает глава регионального правительства, туристический поток за шесть месяцев вырос на 34,5% по сравнению с прошлым годом. Таким образом республику за полгода посетило более 1,1 миллиона рублей.

– По данному показателю мы занимаем второе место в ПФО и десятое в России. А по востребованности курортов лидируем в ПФО и на пятом месте в России, – заявил Назаров.

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