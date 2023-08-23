Парламент Башкирии намерен ужесточить наказание за сокрытие номеров машин

Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен ужесточить наказание за сокрытие номеров автомобилей. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

Соответствующая законодательная инициатива сейчас разрабатывается депутатами и будет рассмотрена осенью. Ее необходимость, по словам председателя Курултая Константина Толкачева, обусловлена тем, что водители грузовиков часто скрывают номерные знаки при прохождении зоны весового контроля.

– Регулярное передвижение перегруженных фур является одной из основных причин разрушения дорог и мостов. Перегруженный автомобиль – это еще и повышенный риск аварийных ситуаций на дорогах, так как при сложных погодных условиях тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз, – пояснил спикер парламента.

Депутаты Госсобрания предлагают штрафовать нарушителей на сумму от 10 до 15 тысяч рублей или лишать их водительских прав на срок от шести до 12 месяцев. За повторное нарушение предлагается лишать прав на срок от одного года до полутора лет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.