Из уфимского ТСК «Сипайловский» эвакуировали 70 человек

Фото: Соцсети

Сегодня утром, 23 августа, в уфимском микрорайоне Сипайлово из торгово-сервисного комплекса эвакуировали 70 человек. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Как сообщает ведомство, в ТСК «Сипайловский» сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, а также сотрудники других экстренных служб.

Как утверждает дознаватель чрезвычайного ведомства, в одном из магазинов комплекса случилось короткое замыкание в плафоне. К счастью, возгорания впоследствии не произошло.

Из ТСК было эвакуировано около 60 взрослых и 10 детей. Никто из граждан не пострадал.

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