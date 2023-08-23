Экс-начальника филиала «Башавтотранса» осудили за получение взяток от водителей

Мировой суд по Советскому району Уфы вынес приговор бывшему начальнику автоколонны Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №1 – филиала предприятия «Башавтотранс». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Было установлено, что с 2021 по 2022 года мужчина неоднократно получал от находившихся в подчинении водителей деньги за попустительство по работе и за то, что не наказывал их за нарушение трудовой дисциплины. Сумма взятки составила 18 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество». Он признал свою вину. Суд назначил ему 180 тысяч рублей штрафа, а также на два года лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти.

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