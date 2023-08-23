Погиб спустя месяц после прибытия на СВО: в Октябрьском простятся с ветераном боевых действий на Северном Кавказе

Фото: vk.com/oktadm

Сегодня, 23 августа, в башкирском городе Октябрьский пройдет церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Петром Кисляковым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Петр Викторович родился в Оренбурге, однако рос и учился в Октябрьском. В 1990 году окончил школу №13, затем с красным дипломом – профессиональный лицей №56. После учебы ушел в армию, два года служил на границе с Туркменской Республикой.

После дембеля работал в патрульно-постовой службе МВД, затем перевелся в ОМОН, в составе которого в 1995 году участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

– С 1997 года жил и работал в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа, окончил Тюменский государственный университет, служил в органах внутренних дел, с 2010 года пенсионер МВД. Работал в Единой дежурно-диспетчерской службе, – рассказывают в пресс-службе Октябрьского.

В прошлом месяце Кисляков подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО. Служил на должности замкомандира боевой машины – наводчика-оператора. Петра Викторовича не стало 8 августа. Его посмертно представили к Ордену Мужества.

Прощание с Петром Киляковым состится сегодня в 13:00 в парке Победы у мемориала воинам, погибшим при исполнении воинского долга в городе Октябрьский.

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