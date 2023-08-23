Ольга Кормухина и другие звезды эстрады проведут мастер-классы для музыкантов из Башкирии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе 27 и 28 августа в рамках Всероссийского конкурса патриотической песни «Время героев» в учреждениях культуры пройдут мастер-классы для исполнителей и композиторов. Их проведут звезды российской эстрады Ольга Кормухина, Игорь Демарин, Варавара, Глеб Матвейчук и Иван Замотаев. Об этом рассказала пресс-служба Министерства культуры республики.

Напомним, 27 и 28 августа состоится финал и гала-концерт второго Всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время героев» среди композиторов и поэтов-песенников. В нем примут участие победители и звезды российской эстрады. Фестиваль будет проведен в честь дня рождения генерала Минигали Шаймуратова.

Из-за конкурса будет перекрыта улица Пушкина в створе Ленина и Цюрупы.

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