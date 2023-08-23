На необорудованном пляже недалеко от деревни Файзуллино в реке утонул пенсионер

По факту трагедии ведутся оперативно-следственные мероприятия Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня ночью, 23 августа, в Благовещенском районе Башкирии в водоеме во время рыбалки утонул пенсионер. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Трагедия случилась на необорудованном пляже реки Уфы недалеко от деревни Файзуллино. Тело 69-летнего погибшего извлекли родственники и передали его сотрудникам правоохранительных органов. По факту случиешгося в настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия

– Выбирайте для отдыха на воде оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и проверено дно водоема. Выпили горячительный напиток – останьтесь на берегу, не заходите в воду! – настоятельно порекомендовали в МЧС.

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