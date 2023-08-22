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НовостиОбщество22 августа 2023 17:00

В Уфе инспекторы ДПС вычислили водителя со штрафами на более 60 тысяч рублей

Система «Паутина» дала сигнал экипажу ДПС о проехавшем автомобиле должника
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В Уфе поймали злостного неплательщика, за спиной у которого десятки штрафов за нарушение ПДД. Мужчина набрал долгов на 64 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской госавтоинспекции.

По информации ведомства, вычислить должника удалось благодаря системе «Паутина». Водитель «Лифан Солано» был остановлен инспекторами ДПС, однако выяснилось, что за рулем был не собственник авто. Кроме 64 тысяч рублей неоплаченных штрафов, по другим исполнительным производствам хозяин авто имел задолженность на сумму 40 тысяч рублей.

Машина должника была помещена на штрафстоянку.

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