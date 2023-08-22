Десять беседок появится на набережной Белой в Уфе

Администрация Уфы выберет поставщика десяти беседок с навесом для установки на набережной реки Белой. Фото: мэрия города

В Уфе продолжается обустройство набережной Белой. Власти Уфы намерены потратить почти шесть миллионов рублей на приобретение и установку 10 новых беседок. Это следует из заявки, размещенной на сайте госзакупок.

Будущий подрядчик должен в течение 20 дней, как контракт будет заключен. В заявке указывается, что каркас беседки должен быть выполнен из профильной стальной трубы, из древесно-полимерной композитной панели должен быть пол, односкатная кровля под уклоном — из цветного монолитного поликарбоната. Требования к будущему потолку заключаются в следующем: он должен быть отделан лиственницей, на нем должна быть подсветка из трех светящихся шаров, стены отделаны шлифованными рейками из лиственницы.

Также беседки должны быть оборудованы металлическим каркасом со специальным карманом для размещения картин и полезной информации. Конструкция должна быть оснащена скамейкой, которая светится, и урной.

Напомним, что этим летом набережная пополнилась парком аттракционов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.