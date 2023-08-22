«Страшно в палатке сидеть»: в Башкирии отдыхающие заметили тарантула с паучками на спине

Жителя Сибая во время отдыха на природе напугал тарантул с детенышами на спине

В Сибае местные жители заметили огромного паука, на спине которого расположились маленькие детеныши тарантула. Видео с членистоногим выложил в соцсети сибаец, отдыхавший в палаточном лагере. Паук без приглашения забрался в жилище туриста и напугал его.

- Выехал за Старый Сибай, посидеть возле речки, а там - большой паук, на спине у него - еще очень много пауков. Теперь страшно в палатке сидеть, - говорит автор ролика.

Оказалось, что паук - самка южнорусского тарантула. Данный вид не является для Башкирии редкостью и можно часто встретить в Зауралье.

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