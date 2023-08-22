В Башкирии 100% школ готовы принять учеников в новом учебном году

Министр образования и науки республики Айбулат Хажин рассказал о готовности школ к новому учебному году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, сколько школ Башкирии готовы к новому учебному году. Как заявил министр образования республики Айбулат Хажин, все образовательные учреждения были проверены и вынесен вердикт. По его словам, готовность учреждений составляет 100%, все школы защищены от террористических и криминальных атак и соответствуют правилам безопасности.

- Подготовка к новому учебному году организована с учетом многих факторов. Все школы готовы, - сказал Хажин.

Также глава министерства напомнил, что в этом году детей участников СВО обеспечат горячим питанием бесплатно. На эти цели было выделено 3,6 млрд рублей.

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