В Иглинском районе Башкирии в лесу потерялся грибник

На поиски потерявшегося выехали спасатели, но позже им дали отбой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии пропал 63-летний житель Иглинского района. Мужчина ушел за грибами в лес и не вернулся. Об этом сообщили в в пресс-службе госкомитета по ЧС.

К счастью, пенсионеру помощь спасателей не понадобилась и он сам смог найти обратную дорогу. Его физическое состояние оценивается как удовлетворительное, и в помощи медиков он не нуждается.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что при походе в лес стоит выбирать удобную, закрытую и яркую одежду.

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