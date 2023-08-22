15 тысяч первоклассников отправятся в школы Уфы 1 сентября

15 тысяч школьников впервые переступят порог учебных заведений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, сколько учеников в этом году пойдут в школы Уфы. Как рассказал мэр города Ратмир Мавлиев, свои двери учебные заведения откроют для 137 тысяч детей, 15 тысяч из которых - первоклассники.

Напомним, что в этом году школьное меню сильно изменится. Так, в нем появятся яблочные чипсы, митболы и фишболы, а также суфле и суп харчо.

Ранее «КП-Уфа» рассказывала, сколько стоит в этом году собрать школьника к учебе. Сумма трат, если покупать все качественное и без каких-либо скидок, превышает 20 тысяч рублей.

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