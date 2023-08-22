Туман и сильный ветер накроют Башкирию 23 августа

Фото: Павел КРАЙНОВ

В Башкирии ухудшится погода. Об этом предупреждает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков.

По информации ведомства, в Башкирии 23 августа ожидаются грозы и порывистый ветер. Скорость воздушного потока будет достигать 18 м/с. На дорогах также прогнозируется опасная обстановка: из-за тумана видимость ухудшится до 500 метров.

В министерстве добавили, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Жителей республики просят соблюдать технику безопасности и быть осторожными.

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