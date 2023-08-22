Чипсы и фрикадельки появятся в Башкирии в школьном меню

В обеденный перерыв учащиеся смогут отведать наггетсы куриные, суп «Саланики», азу по-татарски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии обновлено школьное меню. Об этом рассказал министр торговли и услуг Алексей Гусев. По его словам, в учебных заведениях будут действовать два вида меню - базовое и по сборнику рецептур Онищенко и Тутельян. Оба соответствуют всем требованиям и привносят в школьную еду новизну.

Например, ученики на завтрак могут отведать фрикадельки «Наполи», котлеты из мяса птицы де-воляй, суфле творожное запеченное, яблочные чипсы и митболы с томатным соусом. Обед тоже разнообразен: наггетсы из куриного мяса, суп «Саланики», азу по-татарски, картофель по-деревенски, чиполлетти из говядины, суп харчо, фишболы рыбные и ризотто.

Напомним, что ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить школьные столовые перед новым учебным годом. Он заявил, что холодных блюд при подаче быть не должно.

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