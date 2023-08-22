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НовостиОбщество22 августа 2023 11:30

Жители Уфы смогут бесплатно понаблюдать Солнце в телескоп

В Уфе можно будет бесплатно понаблюдать Солнце в телескоп
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В этот четверг все желающие смогут бесплатно наблюдать Солнце в специальный телескоп Coronado SolarMax II 90

В этот четверг все желающие смогут бесплатно наблюдать Солнце в специальный телескоп Coronado SolarMax II 90

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уфимцы смогут понаблюдать в телескоп за Солнцем. Об этом рассказали управлении по культуре и искусству администрации города. Мероприятие будет абсолютно бесплатным.

К слову, детям тоже скучать не придется. Астрономы придумали для них мастер-класс «Как найти Созвездие». Специалисты научат определять, какие звезды можно увидеть на летнем и зимнем небе.

Увидеть звезду можно будет 24 августа с 12 до 14 часов в у причала «Монумент Дружбы».

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