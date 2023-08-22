В Башкирии закрыли начальную школу из-за нарушения эпидемиологических норм

В селе санатория Алкино закрыли филиал школы имени Рустема Абзалова. Фото: Ришат Мансуров/vk.com

В селе Алкино закрыли начальную школу имени Рустема Абзалова. Об этом сообщил глава Чишминского района Ришат Мансуров. По его словам, образовательное учреждение прекратило свою деятельность из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.

Мансуров рассказал, что ученики 1-4 классов были вынуждены учиться в здании детского садика, который не подходит под те требования, которые предъявляют школам: (в здании нет спортзала, раздевалки, медпункта, учительской, не отвечают нормам комната приема пищи и санузлы. Поэтому администрация района приняла решение закрыть филиал школы.

Также Мансуров подчеркнул, что права дошкольников от такого соседства также нарушались: было шумно во время тихого часа, дети не могли спать.

- В случае, если обучение школьников продолжится, руководство детского сада будет вынуждено сократить группы ясельного возраста и раннего младшего возраста, изменить штатное расписание с сокращением персонала из 8 человек, - рассказал о причинах закрытия школы глава района.

Учиться школьники будут селах Алкино-2 и Юматово. Отвозить их на уроки будут специальные автобусы.

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