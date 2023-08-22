В Башкирии УФСБ проведет двухдневные антитеррористические учения

УФСБ предупредило об использовании военной техники в Башкирии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Архангельском районе Башкирии пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ республики. В ведомстве уточнили, что в селе Архангельское 23 и 24 августа сотрудники управления будут отрабатывать действия по нейтрализации учебной диверсионно-террористической группы.

Отмечается, что в учениях будет задействована военная техника: и авиация, и тяжелая бронированная техника. Жителей района просят сохранять спокойствие и не пугаться звуков стрельбы.

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