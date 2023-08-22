Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 августа 2023 8:21

Четырехлетний мальчик в Уфе на самокате попал во дворе дома под колеса иномарки

В Уфе Volkswagen Polo переехал четырехлетнего мальчика-самокатчика
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера, 21 августа, в уфимском микрорайоне Черниковка иномарка переехала четырехлетнего мальчика-самокатчика. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

36-летний водитель за рулем Volkswagen Polo во дворе дома №13 по улице Льва Толстого при повороте наехал на ребенка. В результате случившегося мальчик получил множество серьезных травм, его госпитализировали.

По факту произошедшего было начато административное расследование.

В ГИБДД родителей призвали не допускать, чтобы ребенок находился далеко.

– Выработайте у ребёнка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться и оглядеться. Напоминайте своим несовершеннолетним детям о необходимости безукоснительного соблюдения правил безопасного поведения вблизи проезжей части, на остановочных пунктах, а также в жилой зоне, обсуждайте с ними возникающие на дорогах сложные ситуации, – заявили в ГИБДД.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.