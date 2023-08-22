В Уфе перекроют перекресток улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе ограничат движение на перекрестке улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 08:00 23 августа до 20:00 28 августа на обозначенном перекрестке будет запрещено движение по двум крайним левым полосам. Ограничения связаны с установкой информационных дорожных щитов.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии быть внимательными и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.

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