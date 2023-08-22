На стройке в Уфе рабочий упал в шахту лифта с высоты 14 этажа и умер до приезда скорой

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 22 августа, в Уфе разбился насмерть рабочий. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказал Telegram-канал «Вся Уфа».

Трагедия случилась на стройке в жилищном комплексе. Мужчина рухнул в шахту лифта с высоты 14 этажа и умер еще до приезда скорой помощи.

В пресс-службе Следственного комитета Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что на место происшествия выехал следователь. Специалисты проводят осмотр места трагедии и устанавливают обстоятельства смерти рабочего.

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