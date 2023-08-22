Банда гаишников из Башкирии за взятки выдавала водительские права

Фото: СК Башкирии

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела в отношении восьми членов банды, в которой состояли бывшие и один действующий сотрудник ГИБДД. Их обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями «Организация и участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «Получение взятки», «Мелкое взяточничество», «Исполнение и организация превышения должностных полномочий». Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и МВД республики.

Следствием было установлено, что преступное сообщество действовало шесть лет – с 2014 по 2020 год. Им руководил один из обвиняемых, который занимал должность замначальника, а позже и начальника отдела региональной Госавтоинспекции. Организатор вовлек в сообщество своих подчиненных, распределив обязанности между ними.

Банда получала взятки за оказание содействия в выдаче водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. За свои услуги злоумышленники получали от 15 до 40 тысяч рублей. Деньги передавались через проверенных посредников из числа сотрудников автошкол и близких знакомых лично, либо перечислялись на банковские карты родственников.

– Всего в ходе расследование установлено 55 фактов получения взяток. Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей, часть из которых уже рассмотрена в суде, – сообщает СК.

Деятельность банды правоохранителям удалось пресечь в марте 2021 года. Семь сотрудников ГИБДД были уволены со службы, один в настоящее время отстранен от исполнения служебных обязанностей. На имущество обвиняемых был наложен арест.

– Уголовное дело направлено в прокуратуру республики для решения вопроса о возможности утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу, – заявили правоохранители.

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