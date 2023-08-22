В Уфе 18-летний водитель ВАЗ-21124 разбился в ДТП с иномаркой

Авария случилась на улице Ландшафтная Фото: ГИБДД Уфы

Вчера утром, 21 августа, в Октябрьском районе в ДТП пострадал молодой мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Ландшафтная. 61-летний мужчина за рулем Mitsubishi Outlander во время поворота врезался во встречный ВАЗ-21124. В результате столкновения 18-летний водитель отечественного автомобиля получил различные травмы. Его доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили.

По факту ДТП было начато разбирательство.

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