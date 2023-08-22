При спуске с пика «Уфа» на Айгирских скалах потерялись две туристки

Фото: Андрей КУЗЬМИН

Сегодня утром, 22 августа, в Белорецком районе Башкирии потерялись две туристки. Об этом рассказала пресс-служба Государственного республики комитета по чрезвычайным ситуациям.

Женщины заблудились в лесу при спуске с пика «Уфа» на Айгирских скалах. Туристки смогли выбраться сами с помощью наводок спасателей регионального Госкомитета по ЧС. Медицинская помощь им не потребовалась.

Чтобы избежать неприятностей, специалисты рекомендуют перед тем, как идти в горы, сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой.

– Откажитесь от посещения незнакомых мест. Обязательно зарядите перед походом аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик. Захватите запас еды и питья, а также необходимые лекарства. Реально оцените свои физические возможности и состояние здоровья. Людям в возрасте следует воздержаться от дальних прогулок и, тем более, в одиночку, – заявили в Госкомитете по ЧС.

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