Хабиров заявил о катастрофическом дефиците рабочих рук в Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой заявил, что в регионе катастрофически не хватает рабочих рук.

– Вообще, главной проблемой сейчас у нас является не то, что есть безработица. Главной проблемой является то, что нам катастрофически не хватает трудовых ресурсов. У нас на каждом предприятии по 200 человек не хватает, по две тысячи не хватает, – заявил руководитель региона.

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты республики отметили, что в настоящее время идет разработка системы мониторинга и прогнозирования кадровой потребности. Данные для нее будут собирать до 15 сентября. Планируется, что разработка ведомства позволит составить полноценную картину дефицита трудовых кадров в Башкирии.

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