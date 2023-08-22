В Уфимском районе закончились поиски подростка, нуждающегося в медпомощи

Фото: Соцсети

В Уфимском районе Башкирии завершились поиски 14-летнего подростка. Об это рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщали ранее волонтеры, парень 21 августа ушел из дома и не возвращался целый день. Отмечалось, что юноша нуждается в медицинской помощи. Спустя время, поздно ночью, добровольцы сообщили у себя в группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

– Найден, жив! – написали активисты «БашРегионСпас».

Где все это время пропадал подросток – не уточняется.

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