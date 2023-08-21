Под Уфой бесследно исчез 14-летний подросток, нуждающийся в медицинской помощи

Фото: ДПСО «БаРС»

В Уфимском районе Башкирии начались поиски 14-летнего Тимура Галлямова из деревни Алексеевка. Подросток ушел из дома 21 августа и не вернулся. Об этом сообщает ДПСО «БаРС».

По информации поисковиков, юноша нуждается в медицинской помощи. В день исчезновения на нем была салатовая футболка, светло-коричневые шорты, на ногах - черные сланцы, такого же цвета носки.

Приметы пропавшего: рост 151 см, худощавого телосложения, карие глаза, темные волосы, короткостриженный.

Всех, кто знает что-либо о судьбе подростка, просят звонить по телефону горячей линии 8-937-3-102-112 или 112.

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